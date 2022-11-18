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В Україні з початку війни зареєстрували майже 48 тисяч воєнних злочинів РФ

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Україна, П'ятниця 18 листопада 2022 21:32
В Україні з початку війни зареєстрували майже 48 тисяч воєнних злочинів РФ Фото: російські окупанти і зрадники вчиняли воєнні злочини на захоплених територіях України (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

В Україні з 24 лютого правоохоронці офіційно зареєстрували 47 734 воєнних злочини російських агресорів та зрадників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора України.

Станом на 18 листопада російськими окупантами було скоєно такі злочини:

  • агресії та воєнних злочинів - 47 734 (за тиждень +1703);
  • проти національної безпеки - 18 991 (за тиждень +130);
  • проти дітей - загинули 433 (за тиждень +3), поранені 837 (+8).

Суди винесли низку вироків стосовно громадян України, які брали участь в незаконних збройних формуваннях і воювали проти власної держави:

  • до 13 років позбавлення волі засудили командира танку так званої "народної міліції ЛНР", якого в червні 2022 року взяли у полон бійці ЗСУ;
  • до 12 років позбавлення волі засудили танкіста "ДНР", який брав участь у захопленні Маріуполя;
  • 10 років за ґратами проведе мінометник "ЛНР", взятий у полон у вересні цього року;
  • повідомлено про підозру мешканцю міста Жмеринки Вінницької області, який за фінансову винагороду збирав для російської розвідки інформацію щодо дислокації українських сил та об’єктів критичної інфраструктури;
  • повідомлено про підозру 23 "депутатам" і "членам громадської палати ДНР" в організації псевдореферендума;
  • у Донецькій області затримали депутата від забороненої "ОПЗЖ". Йому повідомили про підозру в колабораційній діяльності: під час окупації Херсонщини обіймав посаду в псевдоадміністрації;
  • у Харкові заарештували підприємця за підозрою в колаборації з окупантами. За даними слідства, він допомагав відбирати в аграріїв Куп’янська майно і техніку та організував вивезення понад 10 тисяч тонн соняшника до РФ.

В Україні з початку війни зареєстрували майже 48 тисяч воєнних злочинів РФ

Безчинства російських окупантів на окупованих територіях Україні вражають навіть досвідчених правоохоронців. Так, у Херсонській області окупанти залишили безліч розтяжок у школах, мінних пасток і розбитої техніки. Загалом тільки у звільнених населених пунктах Херсонської області вже зафіксовано понад 400 воєнних злочинів російських окупантів.

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