В Украине с начала войны зарегистрировали около 48 тысяч военных преступлений РФ

В Украине с 24 февраля правоохранители официально зарегистрировали 47 734 военных преступлений российских агрессоров и предателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора Украины .

Суды вынесли ряд приговоров в отношении граждан Украины, участвовавших в незаконных вооруженных формированиях и сражавшихся против собственного государства:

По состоянию на 18 ноября российскими оккупантами были совершены такие преступления:

Беспредел российских оккупантов на оккупированных территориях Украины поражает даже опытных правоохранителей. Так, в Херсонской области оккупанты оставили множество растяжек в школах, минных ловушек и разбитой техники. Всего в освобожденных населенных пунктах Херсонской области уже зафиксировано более 400 военных преступлений российских оккупантов.

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