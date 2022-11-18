В Украине с начала войны зарегистрировали около 48 тысяч военных преступлений РФ
В Украине с 24 февраля правоохранители официально зарегистрировали 47 734 военных преступлений российских агрессоров и предателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора Украины.
По состоянию на 18 ноября российскими оккупантами были совершены такие преступления:
- агрессии и военные преступления - 47 734 (за неделю +1703);
- против национальной безопасности - 18 991 (за неделю +130);
- против детей - погибли 433 (за неделю +3), ранены 837 (+8).
Суды вынесли ряд приговоров в отношении граждан Украины, участвовавших в незаконных вооруженных формированиях и сражавшихся против собственного государства:
- к 13 годам лишения свободы приговорили командира танка так называемой "народной милиции ЛНР", которого в июне 2022 года взяли в плен бойцы ВСУ;
- к 12 годам лишения свободы приговорили танкиста "ДНР", участвовавшего в захвате Мариуполя;
- 10 лет за решеткой проведет минометчик "ЛНР", взятый в плен в сентябре этого года;
- сообщено о подозрении жителю города Жмеринки Винницкой области, который за финансовое вознаграждение собирал для российской разведки информацию о дислокации украинских сил и объектах критической инфраструктуры;
- сообщено о подозрении 23 "депутатам" и "членам общественной палаты ДНР" в организации псевдореферендума;
- в Донецкой области задержан депутат от запрещенной "ОПЗЖ". Ему сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности: во время оккупации Херсонщины занимал должность в псевдоадминистрации;
- в Харькове арестовали предпринимателя по подозрению в коллаборации с оккупантами. По данным следствия, он помогал отбирать у аграриев Купянска имущество и технику и организовал вывоз более 10 тысяч тонн подсолнечника в РФ.
Беспредел российских оккупантов на оккупированных территориях Украины поражает даже опытных правоохранителей. Так, в Херсонской области оккупанты оставили множество растяжек в школах, минных ловушек и разбитой техники. Всего в освобожденных населенных пунктах Херсонской области уже зафиксировано более 400 военных преступлений российских оккупантов.
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