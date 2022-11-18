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В Украине с начала войны зарегистрировали около 48 тысяч военных преступлений РФ

Новина українською →
Украина, Пятница 18 ноября 2022 21:32
В Украине с начала войны зарегистрировали около 48 тысяч военных преступлений РФ Фото: российские оккупанты и предатели совершали военные преступления на захваченных территориях Украины (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В Украине с 24 февраля правоохранители официально зарегистрировали 47 734 военных преступлений российских агрессоров и предателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора Украины.

По состоянию на 18 ноября российскими оккупантами были совершены такие преступления:

  • агрессии и военные преступления - 47 734 (за неделю +1703);
  • против национальной безопасности - 18 991 (за неделю +130);
  • против детей - погибли 433 (за неделю +3), ранены 837 (+8).

Суды вынесли ряд приговоров в отношении граждан Украины, участвовавших в незаконных вооруженных формированиях и сражавшихся против собственного государства:

  • к 13 годам лишения свободы приговорили командира танка так называемой "народной милиции ЛНР", которого в июне 2022 года взяли в плен бойцы ВСУ;
  • к 12 годам лишения свободы приговорили танкиста "ДНР", участвовавшего в захвате Мариуполя;
  • 10 лет за решеткой проведет минометчик "ЛНР", взятый в плен в сентябре этого года;
  • сообщено о подозрении жителю города Жмеринки Винницкой области, который за финансовое вознаграждение собирал для российской разведки информацию о дислокации украинских сил и объектах критической инфраструктуры;
  • сообщено о подозрении 23 "депутатам" и "членам общественной палаты ДНР" в организации псевдореферендума;
  • в Донецкой области задержан депутат от запрещенной "ОПЗЖ". Ему сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности: во время оккупации Херсонщины занимал должность в псевдоадминистрации;
  • в Харькове арестовали предпринимателя по подозрению в коллаборации с оккупантами. По данным следствия, он помогал отбирать у аграриев Купянска имущество и технику и организовал вывоз более 10 тысяч тонн подсолнечника в РФ.

В Украине с начала войны зарегистрировали около 48 тысяч военных преступлений РФ

Беспредел российских оккупантов на оккупированных территориях Украины поражает даже опытных правоохранителей. Так, в Херсонской области оккупанты оставили множество растяжек в школах, минных ловушек и разбитой техники. Всего в освобожденных населенных пунктах Херсонской области уже зафиксировано более 400 военных преступлений российских оккупантов.

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