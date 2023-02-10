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В Україні почались екстрені відключення електроенергії через загрозу ракетного удару

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Україна, П'ятниця 10 лютого 2023 08:43
В Україні почались екстрені відключення електроенергії через загрозу ракетного удару Фото: екстрені відключення електроенергії почалися 10 лютого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні оголошена повітряна тривога. У Сумській області, Києві, Київській та Дніпропетровській областях області превентивно відключають електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби компаній.

"У зв'язку із загрозою ракетних обстрілів, за розпорядженням НЕК "Укренерго", відбуваються екстрені відключення електроенергії", - йдеться в повідомленні "Сумиобленерго".

Крім того, прес-служба ДТЕК повідомила, що екстрені відключення світла відбувається у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, 10 лютого, Росія підняла в небо літаки-бомбардувальники Ту-95, на борту яких можуть перебувати крилаті ракети. Є загроза ракетного удару, у зв'язку з чим по всій Україні оголошено повітряну тривогу.

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Укренерго відключеня світла
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