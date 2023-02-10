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В Украине начались экстренные отключения электроэнергии из-за угрозы ракетного удара

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Украина, Пятница 10 февраля 2023 08:43
В Украине начались экстренные отключения электроэнергии из-за угрозы ракетного удара Фото: экстренные отключения электроэнергии начались 10 февраля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине объявлена воздушная тревога. В Сумской области, Киеве, Киевской и Днепропетровской областях превентивно отключают электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы компаний.

"В связи с угрозой ракетных обстрелов, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", происходят экстренные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении "Сумыоблэнерго" .

Кроме того, пресс-служба ДТЭК сообщила , что экстренные отключения света происходит в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Напомним, 10 февраля, Россия подняла в небо самолеты-бомбардировщики Ту-95, на борту которых могут находиться крылатые ракеты. Есть угроза ракетного удара, в связи с чем по всей Украине объявлена воздушная тревога.

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Укрэнерго відключеня світла
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