В Украине начались экстренные отключения электроэнергии из-за угрозы ракетного удара

В Украине объявлена воздушная тревога. В Сумской области, Киеве, Киевской и Днепропетровской областях превентивно отключают электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы компаний.

"В связи с угрозой ракетных обстрелов, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", происходят экстренные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении "Сумыоблэнерго" . Кроме того, пресс-служба ДТЭК сообщила , что экстренные отключения света происходит в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.