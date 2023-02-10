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Росіяни підняли в небо бомбардувальники. Є загроза ракетного удару

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Україна, П'ятниця 10 лютого 2023 08:33
Росіяни підняли в небо бомбардувальники. Є загроза ракетного удару Фото: росіяни підняли в небо бомбардувальники, є загроза ракетного удару (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Росія підняла в небо літаки-бомбардувальники Ту-95, на борту яких можуть знаходитись крилаті ракети. Є загроза ракетного удару, по Україні поширюється повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника КМВА Сергія Попка.

"На даний момент ворог підняв в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, які можуть нести на борту крилаті ракети. Є велика загроза ракетного удару", - розповів він.

За словами Попка, варто не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"При оголошенні тривоги негайно прямуйте в укриття. Бережіть себе і близьких. Вірте в нашу ППО!" - додав він.

На даний момент по всій Україні оголошено повітряну тривогу.

Росіяни підняли в небо бомбардувальники. Є загроза ракетного удару

Як повідомлялось, російські війська сьогодні вночі, 10 лютого, за годину завдали по Запоріжжю 17 ударів. Окупанти переважно били по енергетичній інфраструктурі.

Також в Дніпропетровській області була гучна ніч. Російські окупанти атакували ракетами та дронами. Є постраждалий.

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