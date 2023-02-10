Росіяни підняли в небо бомбардувальники. Є загроза ракетного удару

Росія підняла в небо літаки-бомбардувальники Ту-95, на борту яких можуть знаходитись крилаті ракети. Є загроза ракетного удару, по Україні поширюється повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника КМВА Сергія Попка.

"На даний момент ворог підняв в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, які можуть нести на борту крилаті ракети. Є велика загроза ракетного удару", - розповів він.

За словами Попка, варто не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"При оголошенні тривоги негайно прямуйте в укриття. Бережіть себе і близьких. Вірте в нашу ППО!" - додав він.

На даний момент по всій Україні оголошено повітряну тривогу.