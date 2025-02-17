В Україні почали вводити екстрені відключення світла: яких областей стосується
В Україні, вранці 17 лютого, почали вводити графіки аварійного відключення електроенергій. Українців просять відповідальніше споживати електроенергію.
Де саме почали вводити аварійні графіки розповідає РБК-Україна.
Київ та область
За даними ДТЕК, "Укренерго", дало команду про застосування графіків екстреного відключення електроенергії у Києві та Київській області.
Окрім того попередження про можливі відключення світла прийшло киянам у застосунку "Київ Цифровий".
Дніпропетровська область
Як уточнили в ДТЕК, за командою "Укренерго" у Дніпропетровській області застосовуються екстрені відключення.
Сумська область
За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумської області з 08:30 введені графіки аварійних відключень.
"Наразі ГАВ діють для 1 та 2 черг споживачів", - сказано у повідомленні "Сумиобленерго".
Кіровоградська область
Про аварійні відключення повідомили у "Кіровоградобленерго". У регіоні з 08:30 починають діяти аварійні графіки відключення електроенергії.
Черкаська область
Начальник Черкаської ОВА Ігор Трибунець повідомив, що за командою НЕК "Укренерго", сьогодні, 17 лютого, по області частково застосовані аварійні відключення електроенергії.
"Вжиті заходи спрямовані на збереження енергосистеми України", - написав він.
Що кажуть в "Укренерго"
Близько 08:50 в "Укренерго" уточнили, що в Україні застосовані аварійні відключення електроенергії. Причина - наслідки російських атак на енергооб’єкти.
Наразі першочергово будуть відключаються промислові споживачі та бізнес.
А ось обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго).
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго)", - сказано у повідомленні.
Удари по енергосистемі України
Нагадаємо, останні декілька місяців російська армія завдала значних ударів по енергетичній системі України. Зокрема, 17 листопада було випущено понад 120 ракет і 90 дронів, 28 листопада удари спричинили пошкодження у 14 областях, а 13 грудня Росія атакувала 287 засобами повітряного нападу - 94 ракетами та 193 дронами.
А ось 25 грудня російські окупанти завдали вже 13 масованого удару по українських енергетичних об'єктах від початку року.
Також на початку лютого у мережі поширилась інформація про те, що в Україні з початку лютого нібито повернуться відключення світла через значне похолодання.
Однак тоді в "Укренерго" спростували такі заяви, заявивши, зниження температури не спричинить суттєвих проблем та не зумовить необхідність застосування заходів обмеження.
Попри це у п'ятницю, 7 лютого, в Україні почали запроваджувати аварійні графіки відключення електроенергії.
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