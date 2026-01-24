UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

В Україні почали вводити аварійні відключення світла: яких областей стосується

Ілюстративне фото: в Україні почали вводити аварійні відключення світла (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У кількох областях України зранку суботи, 24 січня, запроваджено аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену наслідками російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" та ДТЕК.

Зазначається, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлення наразі не діють у регіонах, де застосовуються аварійні відключення.

Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням стабільного електропостачання. В "Укренерго" наголошують, що аварійні відключення буде скасовано після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Водночас ситуація може змінюватися, тому споживачів закликають стежити за офіційними повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго) у своїх регіонах.

Станом на 09:45 аварійно світло вимикають у Черкаській, Полтавській, Харківській, Запорізькій, Чернігівській областях.

Київ

Водночас у ДТЕК повідомили, що у Києві після нічного обстрілу 88 000 родин тимчасово без світла.

"Ще одна важка ніч для енергетики. Через масовану атаку частина будинків у Деснянському районі залишилась без електрики. Насамперед повертаємо живлення обʼєктам критичної інфраструктури. Погода заважає, але бригади працюють без зупинок, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки", - сказано у повідомленні.

Станом на зараз у Києві тривають екстрені відключення. Графіки наразі не працюють.

Нічна атака РФ по Україні 24 січня

У ніч на 24 січня Росія здійснила черговий комбінований удар по Україні, застосувавши ракетні та ударні дрони різних типів.

Найбільше постраждав Київ: пошкоджено та зруйновано будівлі у п’яти районах. \ Внаслідок атаки загинула одна людина, ще щонайменше четверо дістали поранення. На лівому березі столиці через обстріл виникли перебої з теплом і водою, майже 6 тисяч будинків залишилися без опалення.

Під атакою ударних дронів опинився також Харків, де постраждали близько 20 людей.

За даними військових, з 18:00 23 січня до ранку 24 січня противник завдав комбінованого удару по Україні, використавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні дрони.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтавська областьУкренергоЧеркаська областьГрафіки відключення світлаВідключеня світлаБлекаут