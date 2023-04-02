В Україні почали виготовляти нові снаряди для безпілотників (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підприємство у Facebook.

Зазначається, що ці боєприпаси осколкової дії, які можна застосовувати з безпілотних авіаційних комплексів.

Нагадаємо, раніше в "Укроборонпромі" повідомили, що вперше за весь час незалежності Україна запустила виробництво 125-мм снарядів для танкової гармати.

Крім того, українські виробники налагодили виробництво 122-мм артилерійських снарядів, які вже почали постачати на фронт.

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