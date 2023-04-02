В Украине начали производить новые снаряды для беспилотников (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на предприятие в Facebook.

Отмечается, что эти боеприпасы осколочного действия можно применять из беспилотных авиационных комплексов.

Напомним, ранее в "Укроборонпроме" сообщили, что впервые за все время независимости Украина запустила производство 125-мм снарядов для танковой пушки.

Кроме того, украинские производители наладили производство 122-мм артиллерийских снарядов, которые уже начали поставлять на фронт.

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