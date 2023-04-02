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В Украине начали производить новые снаряды для беспилотников (фото)

Фото: Украина начала производить новые снаряды для беспилотников (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинский оборонный завод "Маяк" начал производить новые авиационные боеприпасы осколочного действия для подразделений ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на предприятие в Facebook.

Отмечается, что эти боеприпасы осколочного действия можно применять из беспилотных авиационных комплексов.

"Авиационные боеприпасы к БПАК осколочного действия: ОБП-23.1 весом 1 кг - гарантированная зона поражения радиусом 11 метров. ОБП-23.05 весом 0,5 кг - гарантированная зона поражения радиусом 4,5 метра", - говорится в сообщении.

Фото: Украина начала производить новые снаряды для беспилотников (facebook.com)

Напомним, ранее в "Укроборонпроме" сообщили, что впервые за все время независимости Украина запустила производство 125-мм снарядов для танковой пушки.

Кроме того, украинские производители наладили производство 122-мм артиллерийских снарядов, которые уже начали поставлять на фронт.

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