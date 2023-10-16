В Україні почали тестувати сервіс перереєстрації авто у "Дії"

В Україні готують до запуску послугу онлайн перереєстрації автомобілів через додаток "Дія" ("Дія"), і відсьогодні, 16 жовтня, починається бета-тестування сервісу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.
Глава Мінцифри зазначає, що нова "революційна" послуга в майбутньому дозволить громадянам здійснювати продаж та купівлю машин "всього в кілька кліків".
"Невдовзі купити чи продати транспортний засіб можна буде онлайн прямо у смартфоні. Сьогодні стартує набір на бета-тестування такої функції у Дії", - додає очільник МВС.
Наразі чиновники закликають українців долучатися до бета-тестування сервісу.
Перереєстрація в "Дії" буде доступна для:
Продавцю потрібно лише оформити договір у "Дії" та поділитися QR-кодом або посиланням. Покупець, своєю чергою, має ознайомитись з документом, вибрати номерні знаки та техпаспорт.
"Також буде можливість доставки документів. Наприклад, зможете купити машину в іншому регіоні, а номерні знаки та техпаспорт отримати на зручне відділення Укрпошти", - розповів Федоров.
Він додав, що операції відбуватимуться без посередників та поїздок до сервісних центрів МВС.
"Після успішного завершення тестування всі користувачі зможуть переоформити легкове авто, мотоцикл чи мопед лише у кілька кліків. Охочі взяти участь у бета-тестуванні зможуть реально продати або придбати рухоме майно", - каже Клименко.
Записатися на бета-тестування можна за цим посиланням.
Нагадаємо, раніше у Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ пояснили, коли виникає необхідність провести повторну реєстрацію авто.
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