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В Україні почали тестувати сервіс перереєстрації авто у "Дії"

Ілюстративне фото: перереєструвати авто можна буде за допомогою додатку "Дія" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні готують до запуску послугу онлайн перереєстрації автомобілів через додаток "Дія" ("Дія"), і відсьогодні, 16 жовтня, починається бета-тестування сервісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Глава Мінцифри зазначає, що нова "революційна" послуга в майбутньому дозволить громадянам здійснювати продаж та купівлю машин "всього в кілька кліків".

"Невдовзі купити чи продати транспортний засіб можна буде онлайн прямо у смартфоні. Сьогодні стартує набір на бета-тестування такої функції у Дії", - додає очільник МВС.

Наразі чиновники закликають українців долучатися до бета-тестування сервісу.

Як здійснюватиметься онлайн-перереєстрація

Перереєстрація в "Дії" буде доступна для:

  • легкових автомобілів,
  • мотоциклів,
  • мопедів.

Продавцю потрібно лише оформити договір у "Дії" та поділитися QR-кодом або посиланням. Покупець, своєю чергою, має ознайомитись з документом, вибрати номерні знаки та техпаспорт.

"Також буде можливість доставки документів. Наприклад, зможете купити машину в іншому регіоні, а номерні знаки та техпаспорт отримати на зручне відділення Укрпошти", - розповів Федоров.

Він додав, що операції відбуватимуться без посередників та поїздок до сервісних центрів МВС.

"Після успішного завершення тестування всі користувачі зможуть переоформити легкове авто, мотоцикл чи мопед лише у кілька кліків. Охочі взяти участь у бета-тестуванні зможуть реально продати або придбати рухоме майно", - каже Клименко. 

Записатися на бета-тестування можна за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше у Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ пояснили, коли виникає необхідність провести повторну реєстрацію авто.

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