В Україні почали тестувати сервіс перереєстрації авто у "Дії"

Глава Мінцифри зазначає, що нова "революційна" послуга в майбутньому дозволить громадянам здійснювати продаж та купівлю машин "всього в кілька кліків".

"Невдовзі купити чи продати транспортний засіб можна буде онлайн прямо у смартфоні. Сьогодні стартує набір на бета-тестування такої функції у Дії", - додає очільник МВС.

Наразі чиновники закликають українців долучатися до бета-тестування сервісу.

Як здійснюватиметься онлайн-перереєстрація

Перереєстрація в "Дії" буде доступна для:

легкових автомобілів,

мотоциклів,

мопедів.

Продавцю потрібно лише оформити договір у "Дії" та поділитися QR-кодом або посиланням. Покупець, своєю чергою, має ознайомитись з документом, вибрати номерні знаки та техпаспорт.

"Також буде можливість доставки документів. Наприклад, зможете купити машину в іншому регіоні, а номерні знаки та техпаспорт отримати на зручне відділення Укрпошти", - розповів Федоров.

Він додав, що операції відбуватимуться без посередників та поїздок до сервісних центрів МВС.

"Після успішного завершення тестування всі користувачі зможуть переоформити легкове авто, мотоцикл чи мопед лише у кілька кліків. Охочі взяти участь у бета-тестуванні зможуть реально продати або придбати рухоме майно", - каже Клименко.

Записатися на бета-тестування можна за цим посиланням.