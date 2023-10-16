RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине начали тестировать сервис перерегистрации авто в "Дії"

Иллюстративное фото: перерегистрировать авто можно будет с помощью приложения "Дія" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине готовят к запуску услугу по онлайн перерегистрации автомобилей через приложение "Дія" ("Дия"), и с сегодняшнего дня, 16 октября, начинается бета-тестирование сервиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова и министра внутренних дел Игоря Клименко.

Глава Минцифры отмечает, что новая "революционная" услуга в будущем позволит гражданам осуществлять продажу и покупку машин "всего в несколько кликов".

"Скоро купить или продать транспортное средство можно будет онлайн прямо в смартфоне. Сегодня стартует набор на бета-тестирование такой функции в Дие", - добавляет руководитель МВД.

Сейчас чиновники призывают украинцев присоединяться к бета-тестированию сервиса.

Как будет осуществляться онлайн-перерегистрация

Перерегистрация в "Дие" будет доступна для:

  • легковых автомобилей,
  • мотоциклов, 
  • мопедов.

Продавцу нужно только оформить договор в "Дие" и поделиться QR-кодом или ссылкой. Покупатель, в свою очередь, должен ознакомиться с документом, выбрать номерные знаки и техпаспорт.

"Также будет возможность доставки документов. К примеру, сможете купить машину в другом регионе, а номерные знаки и техпаспорт получить на удобное отделение Укрпочты", - рассказал Федоров.

Он добавил, что операции будут проходить без посредников и поездок в сервисные центры МВД.

"После успешного завершения тестирования все пользователи смогут переоформить легковое авто, мотоцикл или мопед в несколько кликов. Желающие поучаствовать в бета-тестировании смогут реально продать или приобрести движимое имущество", - говорит Клименко.

Записаться на бета-тестирование можно по этой ссылке.

Напомним, ранее в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел объяснили, когда возникает необходимость произвести повторную регистрацию авто.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынокДія