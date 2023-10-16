В Украине начали тестировать сервис перерегистрации авто в "Дії"

Глава Минцифры отмечает, что новая "революционная" услуга в будущем позволит гражданам осуществлять продажу и покупку машин "всего в несколько кликов".

"Скоро купить или продать транспортное средство можно будет онлайн прямо в смартфоне. Сегодня стартует набор на бета-тестирование такой функции в Дие", - добавляет руководитель МВД.

Сейчас чиновники призывают украинцев присоединяться к бета-тестированию сервиса.

Как будет осуществляться онлайн-перерегистрация

Перерегистрация в "Дие" будет доступна для:

легковых автомобилей,

мотоциклов,

мопедов.

Продавцу нужно только оформить договор в "Дие" и поделиться QR-кодом или ссылкой. Покупатель, в свою очередь, должен ознакомиться с документом, выбрать номерные знаки и техпаспорт.

"Также будет возможность доставки документов. К примеру, сможете купить машину в другом регионе, а номерные знаки и техпаспорт получить на удобное отделение Укрпочты", - рассказал Федоров.

Он добавил, что операции будут проходить без посредников и поездок в сервисные центры МВД.

"После успешного завершения тестирования все пользователи смогут переоформить легковое авто, мотоцикл или мопед в несколько кликов. Желающие поучаствовать в бета-тестировании смогут реально продать или приобрести движимое имущество", - говорит Клименко.

Записаться на бета-тестирование можно по этой ссылке.