В Україні почали скасовувати аварійні відключення світла

Як уточнили в ДТЕК, екстрені відключення світла скасовано у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

Однак у разі зміни ситуації - буде повідомлено окремо.

Також екстрені відключення світла було скасовано у Кропивницькому.



Що кажуть в "Укренерго"

В "Укренерго" уточнили, що застосовані вранці аварійні відключення в окремих регіонах - вже скасовані. Триває процес заживлення знеструмлених споживачів.

"Для збалансування енергосистеми - сьогодні вранці в окремих регіонах були застосовані аварійні відключення електроенергії. Першочергово відключались промислові споживачі (там, де це можливо)", - сказано у повідомленні.

Удари по енергосистемі України

Нагадаємо, останні декілька місяців російська армія завдала значних ударів по енергетичній системі України. Українську інфраструктуру було атаковано десятками ракет різних типів та сотнями ударних дронів.

Зокрема ми писали, що на початку лютого у мережі поширилась інформація про те, що в Україні з початку лютого нібито повернуться відключення світла через значне похолодання. Однак тоді в "Укренерго" спростували такі заяви.

Попри це у п'ятницю, 7 лютого, в Україні почали запроваджувати аварійні графіки відключення електроенергії.