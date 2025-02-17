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В Украине начали отменять аварийные отключения света

Иллюстративное фото: в Украине начали отменять аварийные отключения света 17 февраля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине в понедельник, 17 февраля, в Украине применялись аварийные графики отключения электроэнергии. Однако в ряде областей их начали отменять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Как уточнили в ДТЭК, экстренные отключения света отменены в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Однако в случае изменения ситуации - будет сообщено отдельно.

Также экстренные отключения света были отменены в Кропивницком.

Что говорят в "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" уточнили, что примененные утром аварийные отключения в отдельных регионах - уже отменены. Продолжается процесс запитки обесточенных потребителей.

"Для сбалансирования энергосистемы - сегодня утром в отдельных регионах были применены аварийные отключения электроэнергии. В первую очередь отключались промышленные потребители (там, где это возможно)", - говорится в сообщении.

Удары по энергосистеме Украины

Напомним, последние несколько месяцев российская армия нанесла значительные удары по энергетической системе Украины. Украинская инфраструктура была атакована десятками ракет различных типов и сотнями ударных дронов.

В частности мы писали, что в начале февраля в сети распространилась информация о том, что в Украине с начала февраля якобы вернутся отключения света из-за значительного похолодания. Однако тогда в "Укрэнерго" опровергли такие заявления.

Несмотря на это в пятницу, 7 февраля, в Украине начали вводить аварийные графики отключения электроэнергии.

Подробно о том, какая ситуация будет с электроэнергией в случае значительных морозов - читайте в материале РБК-Украина.

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