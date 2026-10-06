В Украине начали публиковать графики отключения света на 6 октября

По сообщению "Укрэнерго", 6 октября с 15:00 в части регионов Украины будут вводиться графики отключения света. Облэнерго уже начали публиковать информацию.

Где и когда сегодня запланированы графики отключения света - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что решили в "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" сообщили, что из-за повреждения энергообъектов в результате российских обстрелов и во избежание перегрузки сетей в части регионов Украины вынуждено будут применять меры ограничения потребления.

Детали отключений

Время действия: ограничения вводятся с 15:00 до конца суток.

Для промышленности будут применяться графики ограничения мощности.

Для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений объемом до 1 очереди.

Сумская область

"На Сумщине сегодня вводятся графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой с НЭК "Укрэнерго". Просмотреть актуальные графики можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Отключения", в личном кабинете E-Svitlo или одноименном приложении", - говорится в сообщении.

В Сумской области вводятся графики отключения света

Полтавская область

"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 6 октября 2026 с 15:00 по 23:59 введен ГПО в объеме 1 очереди", - сообщает "Полтаваоблэнерго".

Фото: график отключения света на 6 октября

Житомирская область

"По команде НЭК "Укрэнерго" сегодня, 6 октября, с 15:00 до 24:00 в Житомирской области вынуждены будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей", - сообщает "Житомироблэнерго".