ua en ru
Вт, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В Украине начали публиковать графики отключения света на 6 октября

12:48 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
В Украине начали публиковать графики отключения света на 6 октября Фото: по Украине вводят графики отключения света (коллаж РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

По сообщению "Укрэнерго", 6 октября с 15:00 в части регионов Украины будут вводиться графики отключения света. Облэнерго уже начали публиковать информацию.

Где и когда сегодня запланированы графики отключения света - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что решили в "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" сообщили, что из-за повреждения энергообъектов в результате российских обстрелов и во избежание перегрузки сетей в части регионов Украины вынуждено будут применять меры ограничения потребления.

Детали отключений

  • Время действия: ограничения вводятся с 15:00 до конца суток.
  • Для промышленности будут применяться графики ограничения мощности.
  • Для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений объемом до 1 очереди.

Сумская область

"На Сумщине сегодня вводятся графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой с НЭК "Укрэнерго". Просмотреть актуальные графики можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Отключения", в личном кабинете E-Svitlo или одноименном приложении", - говорится в сообщении.

В Украине начали публиковать графики отключения света на 6 октября
В Сумской области вводятся графики отключения света

Полтавская область

"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 6 октября 2026 с 15:00 по 23:59 введен ГПО в объеме 1 очереди", - сообщает "Полтаваоблэнерго".

В Украине начали публиковать графики отключения света на 6 октября
Фото: график отключения света на 6 октября

Житомирская область

"По команде НЭК "Укрэнерго" сегодня, 6 октября, с 15:00 до 24:00 в Житомирской области вынуждены будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей", - сообщает "Житомироблэнерго".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Графики отключения света Укрэнерго
Новости
Извинений Киева недостаточно: Сеул готовит новые шаги против Украины из-за скандала с пленными
Извинений Киева недостаточно: Сеул готовит новые шаги против Украины из-за скандала с пленными
Аналитика
Городки с завода. Готова ли Украина к внедрению масштабного рынка модульного жилья
Мария Волощукредактор РБК-Украина Городки с завода. Готова ли Украина к внедрению масштабного рынка модульного жилья