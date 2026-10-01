Як дізнатись графік відключення світла у Києві: список ресурсів
У Києві після вчорашніх ударів повернулись до графіків відключення світла. Дізнатися про можливі обмеження можна на кількох ресурсах.
Що відбувається зі світлом в Києві та як дізнатися свій графік відключень - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Відключення світла повернулися?
Вчора вночі ворог вперше у цьому сезоні атакував об'єкти енергетики у Києві та області балістикою. Вдень же ворожі реактивні дрони продовжили терор. Вналідок чого 30 вересня у Києві ввели спочатку екстрені відключення, а потім столиця перейшла до графіків.
За повідомленням "Укренерго", сьогодні, 1 жовтня, в окремих регіонах України будуть вводитись обмеження. З 08:00 до 21:00 вводитимуть графіки для промисловості та бізнесу, а у відрізки 08:00-11:00 та 16:00-21:00 - для всіх.
Як дізнатися графік відключення світла у Києві
Як повідомляли у ДТЕК, графіки можно переглянути у чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий".
Також графік можна перевірити на сайті YASNO або у застосунку YASNO Mobile.