В Україні почали превентивно відключати світло через ракетну загрозу: список областей

У багатьох регіонах України оголошено повітряну тривогу. У низці областей превентивно відключають світло через високу ракетну загрозу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДПЕК.
Через загрозу ракетної атаки екстрені відключення світла застосовуються в низці регіонів:
"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть мети", - йдеться у повідомленні.
Крім того, суттєво знизити споживання електроенергії закликали у Житомирській ОВА, також у регіоні попередили бути готовими до екстрених відключень електрики.
При цьому мер міста Олександрія (Кіровоградська область) попередив, що частина регіону залишилася без світла.
"У зв'язку з загрозою ракетних ударів по Кіровоградській області введено екстрене розвантаження. Відключено частину міста Кропивницького та західну частину області", - зазначив він.
В інші частину області діють погодинні графіки за схемою "2 через 2".
У Кривому Розі (Дніпропетровська область) зупинився комунальний електротранспорт, зокрема швидкісні трамваї.
Одеса теж залишилася без світла через загрозу ракетних ударів. Міська влада повідомляє, що електротранспорт зайшов у депо і поки не буде курсувати.
Про аварійні відключення світла також повідомляють у Харківській області. Голова Лозівської громади зазначив, що всі комунальні підприємства залишилися без електроживлення.
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