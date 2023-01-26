По Украине начали превентивно отключать свет из-за ракетной угрозы: список областей

Из-за угрозы ракетной атаки экстренные отключения света применяются в ряде регионов:

Киев;

Киевская область;

Одесская область;

Днепропетровская область.

"Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", - говорится в сообщении.

Кроме того, существенно снизить потребление электроэнергии призвали в Житомирской ОВА, также в регионе предупредили быть готовыми к экстренным отключениям электричества.

При этом мэр города Александрия (Кировоградская область) предупредил, что часть региона осталась без света.

"В связи с угрозой ракетных ударов по Кировоградской области введена экстренная разгрузка. Отключена часть города Кропивницкого и западная часть области", - отметил он.

В остальную часть области действуют почасовые графики по схеме "2 через 2".

В Кривом Роге (Днепропетровская область) остановился коммунальный электротранспорт, в том числе скоростные трамваи.

Одесса тоже осталась без света из-за угрозы ракетных ударов. Городские власти сообщают, что электротранспорт зашел в депо и пока не будет курсировать.

Об аварийных отключениях света также сообщают в Харьковской области. Глава Лозовской общины отметил, что все коммунальные предприятия остались без электропитания.