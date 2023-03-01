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В Україні почали підготовку до наступного опалювального сезону

Фото: в Україні почали підготовку до наступного опалювального сезону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський доручив українському уряди почати підготовку до опалювального сезону 2023 - 2024 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова в Twitter.

За його словами, доручення про підготовку до початку опалювального сезону було дано президентом Володимиром Зеленським.

"Президент дав доручення щодо заходів з підготовки до опалювального сезону 2023-2024 років", - написав Данілов.

Фото: в Україні почали підготовку до наступного опалювального сезону (twitter.com/OleksiyDanilov)

Нагадаємо, у березні 2023 року річні тарифи на газ пропонують дев'ять постачальників. Ціни коливаються від 7,70 до 10 гривень за кубометр.

Глава "Нафтогазу" назвав країни, в яких Україна закупила газ на опалювальний сезон.

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Опалювальный сезонОлексій Данілов