Президент Володимир Зеленський доручив українському уряди почати підготовку до опалювального сезону 2023 - 2024 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова в Twitter.

За його словами, доручення про підготовку до початку опалювального сезону було дано президентом Володимиром Зеленським. "Президент дав доручення щодо заходів з підготовки до опалювального сезону 2023-2024 років", - написав Данілов. Фото: в Україні почали підготовку до наступного опалювального сезону (twitter.com/OleksiyDanilov)