В Україні почали обмежувати рух мототранспорту ввечері та під час тривоги: де діє заборона

Першою обмеження ввела Глибоцька територіальна громада, що у Чернівецькій області.

Що саме передбачено

З 22:00 до 08:00 години заборонено пересування мотоциклів, моторолерів та іншого двоколісного транспорту, рівень шуму яких перевищує санітарні норми (ДСТУ).

Цілодобово заборонено рух мототранспорту без справної вихлопної системи або з глушниками, що підсилюють шум.

У громаді пояснюють це рішення тим, що під час повітряних тривог і атак безпілотниками типу "Шахед" будь-який зайвий шум може заважати вчасно зреагувати або навіть дезорієнтувати.

"Гучний транспорт порушує спокій мешканців, особливо вразливих категорій - дітей, літніх людей, родин військових", - сказано у повідомленні.

Контролювати виконання заборони має поліція. Зокрема, у правоохоронці здійснюватимуть перевірки та рейди та реагуватимуть на звернення громадян щодо порушень.

Ще одна громада ввела заборону

Обмеження на пересування мототранспортом ввела і Козелецька селищна рада, що у Чернігівській області.

"У зв’язку з численними скаргами мешканців громади на надмірний шум від мотоциклів, особливо у вечірній та нічний час, у Козелецькій громаді прийнято рішення про обмеження у русі деяких транспортних засобів на території Козелецької селищної територіальної громади", - сказано у повідомленні.

На всій території громади заборонено рух мототранспорту, який:

не обладнаний шумопоглиначами (глушниками);

має так звану вихлопну систему "прямотік";

здійснює агресивне або небезпечне керування.

Також встановлено заборону на пересування мототранспорту з підвищеним рівнем шуму у період з 22:00 до 08:00 щодобово та під час повітряної тривоги.

У разі виявлення порушень, поліція може: