В Украине начали ограничивать движение мотоциклов вечером и в тревоги: где действует запрет

Первой ограничения ввела Глыбокская территориальная община, что в Черновицкой области.

Что именно предусмотрено

С 22:00 до 08:00 часов запрещено передвижение мотоциклов, мотороллеров и другого двухколесного транспорта, уровень шума которых превышает санитарные нормы (ДСТУ).

Круглосуточно запрещено движение мототранспорта без исправной выхлопной системы или с глушителями, усиливающими шум.

В громаде объясняют это решение тем, что во время воздушных тревог и атак беспилотниками типа "Шахед" любой лишний шум может мешать вовремя среагировать или даже дезориентировать.

"Громкий транспорт нарушает покой жителей, особенно уязвимых категорий - детей, пожилых людей, семей военных", - сказано в сообщении.

Контролировать выполнение запрета должна полиция. В частности, в правоохранители будут осуществлять проверки и рейды и реагировать на обращения граждан о нарушениях.

Еще одна община ввела запрет

Ограничения на передвижение мототранспортом ввел и Козелецкий поселковый совет, что в Черниговской области.

"В связи с многочисленными жалобами жителей общины на чрезмерный шум от мотоциклов, особенно в вечернее и ночное время, в Козелецкой общине принято решение об ограничении в движении некоторых транспортных средств на территории Козелецкой поселковой территориальной общины", - сказано в сообщении.

На всей территории общины запрещено движение мототранспорта, который:

не оборудован шумопоглотителями (глушителями);

имеет так называемую выхлопную систему "прямоток";

осуществляет агрессивное или опасное управление.

Также установлен запрет на передвижение мототранспорта с повышенным уровнем шума в период с 22:00 до 08:00 ежесуточно и во время воздушной тревоги.

В случае выявления нарушений, полиция может: