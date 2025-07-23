В Украине начали ограничивать движение мотоциклов вечером и в тревоги: где действует запрет

Украинцы во время массированных атак российской армии начали жаловаться на руководителей мототранспорта. Ведь звук мотоцикла очень часто напоминает звук "Шахед". В ряде населенных пунктов уже начали вводить ограничения для их передвижения.
РБК-Украина рассказывает, где уже ввели ограничения на движение мототранспорта в Украине.
Первой ограничения ввела Глыбокская территориальная община, что в Черновицкой области.
С 22:00 до 08:00 часов запрещено передвижение мотоциклов, мотороллеров и другого двухколесного транспорта, уровень шума которых превышает санитарные нормы (ДСТУ).
Круглосуточно запрещено движение мототранспорта без исправной выхлопной системы или с глушителями, усиливающими шум.
В громаде объясняют это решение тем, что во время воздушных тревог и атак беспилотниками типа "Шахед" любой лишний шум может мешать вовремя среагировать или даже дезориентировать.
"Громкий транспорт нарушает покой жителей, особенно уязвимых категорий - детей, пожилых людей, семей военных", - сказано в сообщении.
Контролировать выполнение запрета должна полиция. В частности, в правоохранители будут осуществлять проверки и рейды и реагировать на обращения граждан о нарушениях.
Ограничения на передвижение мототранспортом ввел и Козелецкий поселковый совет, что в Черниговской области.
"В связи с многочисленными жалобами жителей общины на чрезмерный шум от мотоциклов, особенно в вечернее и ночное время, в Козелецкой общине принято решение об ограничении в движении некоторых транспортных средств на территории Козелецкой поселковой территориальной общины", - сказано в сообщении.
На всей территории общины запрещено движение мототранспорта, который:
Также установлен запрет на передвижение мототранспорта с повышенным уровнем шума в период с 22:00 до 08:00 ежесуточно и во время воздушной тревоги.
В случае выявления нарушений, полиция может:
Напомним, по словам начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, в последнее время российские войска усилили атаки на различные регионы Украины. В частности, они изменили тактику применения ударных дронов типа "Шахед".
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