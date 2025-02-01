В Україні запровадили нові ліміти на грошові перекази: що змінилось і для кого

Відсьогодні, 1 лютого, в банках України починають діяти нові ліміти на грошові перекази. Йдеться про "перекидання" коштів з картки на картку за реквізитами.
РБК-Україна розповідає, що саме змінилось та для кого.
Ліміти на перекази грошей фізичних осіб з картки на картку (Р2Р перекази) Національний банк України встановив у жовтні минулого року. Вони склали 150 тисяч гривень на місяць.
Тим часом з 1 лютого 2025 року починають діяти обмеження на вихідні перекази за реквізитами - міжнародним номером банківського рахунку або IBAN (International Bank Account Number).
Це стосуватиметься як національної, так і іноземної валюти.
Нові ліміти банки вводять для клієнтів без підтверджених доходів. Вони залежатимуть від того, до якої з груп ризику потраплять такі особи:
При цьому для визначення ступеня "ризиковості" кожен банк застосовуватиме власні критерії - як під час відкриття рахунку, так і в процесі подальшого обслуговування клієнта.
Якщо ж комусь із клієнтів потрібно буде здійснити грошовий переказ понад встановлений на місяць ліміт, йому доведеться надати документальне підтвердження своїх доходів.
Голова НБУ Андрій Пишний підтвердив, що запроваджені з 1 лютого ліміти стосуються виключно клієнтів, які не надали документальне підтвердження своїх доходів (особливо якщо їх було визначено як "високоризикових"). При цьому останніх, за оцінками банків, "не більше 1% від усієї клієнтської бази".
"Якщо ви працюєте "вбілу", отримуєте "білу" зарплату або ж можете в інший спосіб документально підтвердити свої доходи чи статки, для вас взагалі нічого не зміниться", - пояснив він у своєму Facebook.
Нагадаємо, раніше низка великих банків України та асоціацій підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Саме в ньому йдеться про запровадження лімітів на перекази грошей, класифікацію клієнтів за групами ризику, перевірки ФОПів тощо.
Крім того, ми розповідали, що українці віддають перевагу безготівковим і безконтактним розрахункам платіжними картками.
Водночас бувають ситуації, коли без готівки не обійтися, тож її доводиться знімати з того чи іншого банкомата. При цьому умови та ліміти щодо зняття готівки в банкоматах різних банків України мають низку відмінностей.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба Національного банку України, Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, допис Андрія Пишного у Facebook.
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