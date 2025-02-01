В Украине ввели новые лимиты на денежные переводы: что изменилось и для кого

С сегодняшнего дня, 1 февраля, в банках Украины начинают действовать новые лимиты на денежные переводы. Речь идет о "переброске" средств с карты на карту по реквизитам.
РБК-Украина рассказывает, что именно изменилось и для кого.
Лимиты на переводы денег физических лиц с карты на карту (Р2Р переводы) Национальный банк Украины установил в октябре прошлого года. Они составили 150 тысяч гривен в месяц.
Между тем с 1 февраля 2025 года начинают действовать ограничения на исходящие переводы по реквизитам - международному номеру банковского счета или IBAN (International Bank Account Number).
Это будет касаться как национальной, так и иностранной валюты.
Новые лимиты банки вводят для клиентов без подтвержденных доходов. Они будут зависеть от того, в какую из групп риска попадут такие лица:
При этом для определения степени "рисковости" каждый банк будет применять собственные критерии - как при открытии счета, так и в процессе дальнейшего обслуживания клиента.
Если же кому-то из клиентов нужно будет осуществить денежный перевод сверх установленного на месяц лимита, ему придется предоставить документальное подтверждение своих доходов.
Глава НБУ Андрей Пышный подтвердил, что введенные с 1 февраля лимиты касаются исключительно клиентов, которые не предоставили документальное подтверждение своих доходов (особенно если они были определены как "высокорисковые"). При этом последних, по оценкам банков, "не более 1% от всей клиентской базы".
"Если вы работаете "вбелую", получаете "белую" зарплату или же можете другим способом документально подтвердить свои доходы или состояние, для вас вообще ничего не изменится", - объяснил он в своем Facebook.
Напомним, ранее ряд крупных банков Украины и ассоциаций подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Именно в нем говорится о введении лимитов на переводы денег, классификации клиентов по группам риска, проверке ФЛП и т.д.
Кроме того, мы рассказывали, что украинцы отдают предпочтение безналичным и бесконтактным расчетам платежными картами.
В то же время бывают ситуации, когда без наличных не обойтись, поэтому их приходится снимать с того или иного банкомата. При этом условия и лимиты по снятию наличных в банкоматах разных банков Украины имеют ряд отличий.
При подготовке материала были использованы следующие источники: пресс-служба Национального банка Украины, Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, публикация Андрея Пышного в Facebook.
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