В Украине ввели новые лимиты на денежные переводы: что изменилось и для кого

С сегодняшнего дня, 1 февраля, в банках Украины начинают действовать новые лимиты на денежные переводы. Речь идет о "переброске" средств с карты на карту по реквизитам.

РБК-Украина рассказывает, что именно изменилось и для кого.

Что известно о новых лимитах на денежные переводы

Лимиты на переводы денег физических лиц с карты на карту (Р2Р переводы) Национальный банк Украины установил в октябре прошлого года. Они составили 150 тысяч гривен в месяц.

Между тем с 1 февраля 2025 года начинают действовать ограничения на исходящие переводы по реквизитам - международному номеру банковского счета или IBAN (International Bank Account Number).

Это будет касаться как национальной, так и иностранной валюты.

Новые лимиты банки вводят для клиентов без подтвержденных доходов. Они будут зависеть от того, в какую из групп риска попадут такие лица:

клиенты "высокой" группы риска будут иметь лимит в 50 тыс. гривен в месяц;

клиенты "средней" и "низкой" групп риска - лимит в 150 тыс. гривен в месяц (а с 1 июня - 100 тыс. гривен).

При этом для определения степени "рисковости" каждый банк будет применять собственные критерии - как при открытии счета, так и в процессе дальнейшего обслуживания клиента.

Если же кому-то из клиентов нужно будет осуществить денежный перевод сверх установленного на месяц лимита, ему придется предоставить документальное подтверждение своих доходов.

Глава НБУ Андрей Пышный подтвердил, что введенные с 1 февраля лимиты касаются исключительно клиентов, которые не предоставили документальное подтверждение своих доходов (особенно если они были определены как "высокорисковые"). При этом последних, по оценкам банков, "не более 1% от всей клиентской базы".

"Если вы работаете "вбелую", получаете "белую" зарплату или же можете другим способом документально подтвердить свои доходы или состояние, для вас вообще ничего не изменится", - объяснил он в своем Facebook.