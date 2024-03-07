В Україні побудують систему блокування російського мовлення на прикордонних територіях

Держспецзв’язку побудує систему блокування російського теле- та радіомовлення на прикордонних територіях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Як повідомляється, 5 березня Кабінет міністрів виділив Держспецзв'язку 152 млн гривень з резервного фонду державного бюджету на побудову системи блокування трансляції програм ворожих теле- та радіоканалів на прикордонних територіях.
Система діятиме у дев’яти областях: Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Вінницькій та Одеській.
"Реалізація проєкту дасть можливість витіснити "русский мир" з інформаційного простору України. Вплив російської пропаганди на українське населення буде зменшено, а рівень інформаційної безпеки України - зросте", - зазначили у Держспецзв'язку.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що росіяни блокують трансляцію українських медіа на окупованих територіях України. Натомість загарбники масово під'єднують російське супутникове телебачення під назвою "русский мир".
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