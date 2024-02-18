ua en ru
Нд, 18 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українців в окупації масово під'єднують до пропагандистського ТБ "русский мир", - ГУР

Херсонська область, Неділя 18 лютого 2024 15:24
UA EN RU
Українців в окупації масово під'єднують до пропагандистського ТБ "русский мир", - ГУР Фото: українців в окупації підключають до пропагандистських ТБ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни блокують трансляцію українських медіа на окупованих територіях України. Натомість загарбники масово під'єднують російське супутникове телебачення під назвою "русский мир".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

Розвідка наголошує, що російські загарбники посилюють заходи інформаційно-психологічного впливу на українців в окупації. Щоб перекрити канали доступу до інформації про реальну ситуацію на фронті, в Україні та світі, у Херсонській області росіяни масово підключають супутникове телебачення "русский мир".

Наразі росіяни встановили вже понад 18 тисяч відповідних пристроїв.

Також у Донецькій області росіяни переводять на власне програмне забезпечення та комунікаційні сервіси роботу окупаційних адміністрацій. Йдеться про "Автоматизированное рабочее место госслужащего" та федеральну платформу "Госвеб".

Крім того, окупанти розширюють мережу покриття російського мобільного зв'язку. У 2023-2024 роках у Донецькій області встановили понад 700 базових станцій, а в Херсонській області - 200, що становить понад 85% усього мобільного покриття в окупованому регіоні.

Фейки росіян

Російська пропаганда запустила низку фейків про війну в Україні. Зокрема, росіяни поширювали брехню про політичне та військове керівництво нашої країни.

Також темою російської пропаганди ставали втрати української армії, підтримка України з боку країн Заходу та інше.

До прикладу, нещодавно окупанти заявили про нібито удар по полігону у Селидовому Донецької області. Окупанти стверджували, що на полігоні перебувало до 1,5 тисячі бійців, але ЗСУ заперечили це.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Головне управління розвідки окупанти ГУР Війна Росії проти України Пропагандист
NEWS
Майже 1100 окупантів та 3 літаки. Генштаб назвав втрати РФ за добу
Майже 1100 окупантів та 3 літаки. Генштаб назвав втрати РФ за добу
DAILY
Чому ЗСУ вийшли з Авдіївки та чи наступатиме Росія далі: чого чекати на фронті
Данило Крамаренко, Дмитро Левицький Чому ЗСУ вийшли з Авдіївки та чи наступатиме Росія далі: чого чекати на фронті