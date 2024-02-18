Українців в окупації масово під'єднують до пропагандистського ТБ "русский мир", - ГУР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

Розвідка наголошує, що російські загарбники посилюють заходи інформаційно-психологічного впливу на українців в окупації. Щоб перекрити канали доступу до інформації про реальну ситуацію на фронті, в Україні та світі, у Херсонській області росіяни масово підключають супутникове телебачення "русский мир".

Наразі росіяни встановили вже понад 18 тисяч відповідних пристроїв.

Також у Донецькій області росіяни переводять на власне програмне забезпечення та комунікаційні сервіси роботу окупаційних адміністрацій. Йдеться про "Автоматизированное рабочее место госслужащего" та федеральну платформу "Госвеб".

Крім того, окупанти розширюють мережу покриття російського мобільного зв'язку. У 2023-2024 роках у Донецькій області встановили понад 700 базових станцій, а в Херсонській області - 200, що становить понад 85% усього мобільного покриття в окупованому регіоні.

Фейки росіян

Російська пропаганда запустила низку фейків про війну в Україні. Зокрема, росіяни поширювали брехню про політичне та військове керівництво нашої країни.

Також темою російської пропаганди ставали втрати української армії, підтримка України з боку країн Заходу та інше.

До прикладу, нещодавно окупанти заявили про нібито удар по полігону у Селидовому Донецької області. Окупанти стверджували, що на полігоні перебувало до 1,5 тисячі бійців, але ЗСУ заперечили це.