В Украине построят систему блокировки российского вещания на приграничных территориях

Госспецсвязи построит систему блокирования российского теле- и радиовещания на приграничных территориях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Как сообщается, 5 марта Кабинет министров выделил Госспецсвязи 152 млн гривен из резервного фонда государственного бюджета на построение системы блокирования трансляции программ вражеских теле- и радиоканалов на приграничных территориях.
Система будет действовать в девяти областях: Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой и Одесской.
"Реализация проекта позволит вытеснить "русский мир" из информационного пространства Украины. Влияние российской пропаганды на украинское население будет уменьшено, а уровень информационной безопасности Украины - возрастет", - отметили в Госспецсвязи.
Напомним, ранее мы сообщали, что россияне блокируют трансляцию украинских медиа на оккупированных территориях Украины. Захватчики массово подсоединяют российское спутниковое телевидение под названием "русский мир".
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