В Україні по-новому нараховуватимуть виплати родичам зниклих безвісти військових: деталі
В Україні змінили правила нарахування одноразової грошової допомоги родичам зниклих безвісти військових, які згодом були оголошені померлими. Родини матимуть три роки на отримання допомоги.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.
Кабінет міністрів змінив порядок виплат одноразової грошової допомоги для родин військових, які були оголошені померлими після зникнення безвісти. Тепер сім’ї таких військовослужбовців зможуть отримати допомогу протягом трьох років із моменту набрання чинності судового рішення про визнання смерті.
Раніше трирічний термін на подання документів для отримання допомоги рахувався з дати смерті, вказаної у свідоцтві, що ускладнювало отримання виплат через затримки у судових рішеннях. Нова процедура дає змогу уникнути втрати права на допомогу та забезпечити належні соціальні гарантії для близьких загиблих захисників.
Крім того, уряд передбачив позачергові виплати одноразової допомоги для осіб з інвалідністю І групи, які потребують термінового лікування. Зміни внесені до постанов Кабміну № 975 від 25 грудня 2013 року "Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві" та № 168 від 28 лютого 2022 року "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану".
Раніше РБК-Україна писало, що Кабмін схвалив два законопроєкти, що регулюють соціальні послуги та страхові виплати для осіб з інвалідністю. Нові законопроєкти передбачають збільшення страхових виплат для осіб з повною втратою працездатності та компенсацію часткової втрати доходу. Крім того, тривалість оплачуваного лікування та реабілітації збільшується до 1,5 року із захистом від звільнення на весь цей період.
Також ми писали, що відтепер українські військові можуть самостійно визначати, хто з членів їхніх родин отримуватиме виплати у разі їхнього зникнення безвісти чи потрапляння в полон. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт №11407.
Згідно з новим законом, військовий може призначити родичів для отримання виплат. За відсутності такого розпорядження кошти розподілятимуться між дружиною/чоловіком і батьками порівну, але не перевищуватимуть 50% грошового забезпечення.
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