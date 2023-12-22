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По Украине плюсовая температура, но в Карпатах непогода: прогноз синоптиков

Украина, Пятница 22 декабря 2023 07:00
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По Украине плюсовая температура, но в Карпатах непогода: прогноз синоптиков Фото: на западе Украины возможен снег (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 22 декабря будет практически без осадков и с плюсовой температурой. Однако в Карпатах ожидается непогода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только на Закарпатье и Прикарпатье снег, местами с дождем. Возможны гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный со скоростью 5-10 м/с. На западе возможны порывы 15-20 м/с, а в Карпатах до 20-25 м/с. В горах ожидается вьюга.

Температура воздуха днем +1 +6 градусов, на юге +5 +10 градусов. Ночью температура опустится до +4 -1, в южных областях будет +2 +7 градусов.

По Украине плюсовая температура, но в Карпатах непогода: прогноз синоптиков

Погода в Киеве

В столице облачно, днем возможен небольшой мокрый снег и дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в течение суток в Киеве от +1 до +3 градусов.

По Украине плюсовая температура, но в Карпатах непогода: прогноз синоптиков

Напомним, спасатели предупреждали об угрозе схода лавин в Карпатах. Украинцев призывали не уходить в горы.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Рождество и Новый год.

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