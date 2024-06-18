В Україні взялись за розвиток системи конфіденційного зв'язку: що може змінитися

Нещодавно Верховна Рада розглянула проект закону №10273 щодо функціонування Національної системи конфіденційного зв'язку та Національної електронної комунікаційної мережі й схвалила його у першому читанні.
РБК-Україна розповідає, що відомо про цей законопроект і що може змінитися для українців після його остаточного схвалення та набуття чинності.
Проект закону №10273 про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національної системи конфіденційного зв'язку та Національної електронної комунікаційної мережі було зареєстровано у Верховній Раді 20 листопада 2023 року.
Ініціатором законопроекту виступив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань цифрової трансформації під керівництвом Михайла Крячка.
Проект закону №10273 (скріншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
5 червня 2024 року Верховна Рада розглянула цей законопроект у першому читанні та схвалила його за основу 263 голосами.
Національна система конфіденційного зв'язку - сукупність спеціальних електронних комунікаційних мереж подвійного призначення, які за допомогою криптографічних та/або технічних засобів:
Згідно з пояснювальною запискою, проект закону №10273 було розроблено з метою створення правових основ функціонування (в умовах використання новітніх технологій):
Він має також "узгодити" їхнє функціонування із законом "Про електронні комунікації".
Документ пропонує, зокрема внести зміни до законів "Про Національну систему конфіденційного зв'язку" та "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України".
Крім того, законопроектом визначається новий склад НСКЗ та вводяться такі терміни:
При цьому терміни, що не застосовуються у сфері функціонування НСКЗ, із закону пропонують виключити.
Насамкінець, у законі "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" замість терміну "Національна телекомунікаційна мережа" пропонується ввести термін "Національна електронна комунікаційна мережа" та його визначення відповідно до ЗУ "Про електронні комунікації".
На думку експертів, реалізація законопроекту №10273 не матиме впливу на:
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Верховна Рада України, проект закону №10273, закон України "Про Національну систему конфіденційного зв'язку".
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