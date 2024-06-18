В Украине взялись за развитие системы конфиденциальной связи: что может измениться

Недавно Верховная Рада рассмотрела проект закона №10273 о функционировании Национальной системы конфиденциальной связи и Национальной электронной коммуникационной сети и приняла его в первом чтении.
РБК-Украина рассказывает, что известно об этом законопроекте и что может измениться для украинцев после его окончательного принятия и вступления в силу.
Проект закона №10273 о внесении изменений в некоторые законы Украины о функционировании Национальной системы конфиденциальной связи и Национальной электронной коммуникационной сети был зарегистрирован в Верховной Раде 20 ноября 2023 года.
Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам цифровой трансформации под руководством Михаила Крячко.
Проект закона №10273 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
5 июня 2024 года Верховная Рада рассмотрела этот законопроект в первом чтении и приняла его за основу 263 голосами.
Национальная система конфиденциальной связи - совокупность специальных электронных коммуникационных сетей двойного назначения, которые с помощью криптографических и/или технических средств:
Согласно пояснительной записке, проект закона №10273 был разработан с целью создания правовых основ функционирования (в условиях использования новейших технологий):
Он также должен "согласовать" их функционирование с законом "Об электронных коммуникациях".
Документ предлагает, в частности, внести изменения в законы "О Национальной системе конфиденциальной связи" и "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины".
Кроме того, законопроектом определяется новый состав НСКЗ и вводятся следующие термины:
При этом термины, не применяемые в сфере функционирования НСКЗ, из закона предлагают исключить.
В заключение, в законе "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины" вместо термина "Национальная телекоммуникационная сеть" предлагается ввести термин "Национальная электронная коммуникационная сеть" и его определение в соответствии с ЗУ "Об электронных коммуникациях".
По мнению экспертов, реализация законопроекта №10273 не повлияет на:
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, проект закона №10273, закон Украины "О Национальной системе конфиденциальной связи".
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