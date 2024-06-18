В Украине взялись за развитие системы конфиденциальной связи: что может измениться

Основное о проекте закона

Проект закона №10273 о внесении изменений в некоторые законы Украины о функционировании Национальной системы конфиденциальной связи и Национальной электронной коммуникационной сети был зарегистрирован в Верховной Раде 20 ноября 2023 года.

Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам цифровой трансформации под руководством Михаила Крячко.

Проект закона №10273 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

5 июня 2024 года Верховная Рада рассмотрела этот законопроект в первом чтении и приняла его за основу 263 голосами.

Что предлагает законопроект

Национальная система конфиденциальной связи - совокупность специальных электронных коммуникационных сетей двойного назначения, которые с помощью криптографических и/или технических средств:

обеспечивают обмен информацией с ограниченным доступом (кроме информации, составляющей государственную тайну в интересах органов государственной власти и органов местного самоуправления)

создают надлежащие условия для их взаимодействия в мирное время и в случае введения чрезвычайного и военного положения

Согласно пояснительной записке, проект закона №10273 был разработан с целью создания правовых основ функционирования (в условиях использования новейших технологий):

Национальной системы конфиденциальной связи (НСКЗ)

Национальной электронной коммуникационной сети (НЭКМ)

Он также должен "согласовать" их функционирование с законом "Об электронных коммуникациях".

Документ предлагает, в частности, внести изменения в законы "О Национальной системе конфиденциальной связи" и "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины".

Кроме того, законопроектом определяется новый состав НСКЗ и вводятся следующие термины:

"специальная электронная коммуникационная сеть" и "специальная информационно-коммуникационная система" - для разграничения значения терминов "система" и "сеть", четкого разграничения их отличия, назначения и состава

"оператор Национальной системы конфиденциальной связи" - для определения критериев юридического лица, имеющего право оказывать услуги НСКЗ

"Централизованная система межведомственного взаимообмена", "защищенный шлюз соединения", "система оперативного управления средствами защиты информации" - для нормативного урегулирования происходящих на фоне внедрения новейших технологий изменений в организационно-технической структуре НСКЗ и урегулирования вопроса организации межведомственного обмена информации с ограниченным доступом (кроме информации, составляющей государственную тайну)

"услуги конфиденциальной связи" - для определения вида услуг, предоставляемых операторами НСКЗ

"пользователи Национальной системы конфиденциальной связи" - для определения перечня субъектов, которым предоставляются услуги НСКЗ

При этом термины, не применяемые в сфере функционирования НСКЗ, из закона предлагают исключить.

В заключение, в законе "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины" вместо термина "Национальная телекоммуникационная сеть" предлагается ввести термин "Национальная электронная коммуникационная сеть" и его определение в соответствии с ЗУ "Об электронных коммуникациях".

По мнению экспертов, реализация законопроекта №10273 не повлияет на: