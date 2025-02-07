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В Україні планують змінити правила військової служби: що відомо

Фото: в Україні планують змінити правила військової служби (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів погодив проєкт указу президента Володимира Зеленського, який впорядковує проходження військової служби в Збройних силах України, Національній гвардії та Державній спеціальній службі транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.

Що зміниться:

  • Кар’єра після війни - військові отримуватимуть звання та посади за конкурсом (за рейтингом), а не лише за вислугу років.
  • Ротації - військових переводитимуть на інші посади, щоб вони набиралися досвіду.
  • Нові правила контрактів - упорядкують систему підписання та продовження контрактів.
  • Нові види служби - додаються базова військова служба та служба резервістів.
  • Строкової служби більше не буде - цей формат скасовують.

"Ці зміни - частина великої реформи стандартів НАТО. Але багато з них запрацюють лише після війни", - зазначив Гончаренко.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня 2024 року. Перед цим Кабмін ухвалив низку постанов, які визначають порядок призову. Зокрема, постановою № 560 визначені повноваження органів влади та порядок мобілізації.

Тоді ж Кабінет міністрів оновив правила бронювання від мобілізації військовозобов'язаних у державних органах, на критично важливих підприємствах для ЗСУ, функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

Також у грудні Кабінет міністрів вніс зміни до порядку мобілізації в Україні. Зокрема, вони стосуються надання відстрочки та зміни даних у додатку "Резерв+".

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