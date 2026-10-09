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В Україні планують запровадити нове свято

15:10 09.10.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
В Україні планують запровадити нове свято Фото: в Україні планують запровадити нове свято (t.me/ministry_of_defense_ua)
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Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій подала президенту України пропозицію зробити 12 жовтня державним святом - Днем військового капелана.

Як передає РБК-Україна, про це під час брифінгу в "Укрінформі" на тему: "Актуальний стан та перспективи розвитку Служби військового капеланства у ЗСУ" повідомив офіцер відділу взаємодії з медіа управління зв’язків із громадськістю ГУК ЗСУ Андрій Ковальов.

"Ми маємо надію, що цього року, можливо, навіть у передчутті цього свята, з'явиться указ президента", - сказав Ковальов.

Як пояснив начальник Служби військового капеланства ЗСУ, полковник Олександр Вовкотеча, ідея запровадження такого свята є спільною ініціативою різних релігійних організацій і служб військового капеланства різних родів та видів військ.

"Ми за цей рік пройшли всі погодження з усіма структурами: і Всеукраїнська рада церков, і Міжконфесійна рада військово-патріотичного виховання Міністерства оборони України. Зараз це погодження Кабмін також, здається, пройшло. І це погодження знаходиться в Офісі Президента", - зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заснував в Україні нове військове свято - День військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. Його щорічно відзначатимуть 8 серпня.

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