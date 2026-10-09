В Украине планируют ввести новый праздник

Как передает РБК-Украина , об этом во время брифинга в "Укринформе" по теме: "Актуальное состояние и перспективы развития Службы военного капелланства в ВСУ" сообщил офицер отдела взаимодействия с медиа управления по связям с общественностью ГУК ВСУ Андрей Ковалев.

"Мы надеемся, что в этом году, возможно, даже в предвкушении этого праздника, появится указ президента", - сказал Ковалев.

Как пояснил начальник Службы военного капелланства ВСУ, полковник Александр Вовкотеча, идея введения такого праздника является совместной инициативой разных религиозных организаций и служб военного капелланства разных родов и видов войск.

"Мы за этот год прошли все согласования со всеми структурами: и Всеукраинский совет церквей, и Межконфессиональный совет военно-патриотического воспитания Министерства обороны Украины. Сейчас это согласование Кабмин также кажется прошло. И это согласование находится в Офисе Президента", - отметил он.