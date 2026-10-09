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Главная » Жизнь » Общество

В Украине планируют ввести новый праздник

15:10 09.10.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
В Украине планируют ввести новый праздник Фото: в Украине планируют ввести новый праздник (t.me/ministry_of_defense_ua)
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Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций подал президенту Украины предложение сделать 12 октября государственным праздником - Днем военного капеллана.

Как передает РБК-Украина, об этом во время брифинга в "Укринформе" по теме: "Актуальное состояние и перспективы развития Службы военного капелланства в ВСУ" сообщил офицер отдела взаимодействия с медиа управления по связям с общественностью ГУК ВСУ Андрей Ковалев.

"Мы надеемся, что в этом году, возможно, даже в предвкушении этого праздника, появится указ президента", - сказал Ковалев.

Как пояснил начальник Службы военного капелланства ВСУ, полковник Александр Вовкотеча, идея введения такого праздника является совместной инициативой разных религиозных организаций и служб военного капелланства разных родов и видов войск.

"Мы за этот год прошли все согласования со всеми структурами: и Всеукраинский совет церквей, и Межконфессиональный совет военно-патриотического воспитания Министерства обороны Украины. Сейчас это согласование Кабмин также кажется прошло. И это согласование находится в Офисе Президента", - отметил он.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский основал в Украине новый военный праздник – День войск связи и кибербезопасности Вооруженных сил Украины. Его будут ежегодно отмечать 8 августа.

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