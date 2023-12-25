В Україні планують запровадити компенсації за пошкоджене житло в окупації

Українські чиновники хочуть у 2024 році запровадити компенсації за пошкоджене житло, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях.

Про це заявила заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Наталія Козловська, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.

Козловська розповіла про основні плани Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури на 2024 рік.

"Зокрема, це запровадження можливості отримання компенсацій за пошкоджене житло, яке перебуває на тимчасово окупованих територіях (пілотний проект, з яким уже тестується функція - місто Мелітополь)", - зазначила заступник міністра.

Також вона додала, що відомство хоче продовжити роботу над законом України "Про засади житлової політики". У цьому міністерству допомагають експерти міжнародних організацій, серед яких Рада Європи в Україні, Управління верховного комісара ООН у справах біженців, Європейська економічна комісія ООН і не лише.

За словами Козловської, планується робота з безбар'єрністю процесів відновлення. Мета - зробити 100% відновлених об'єктів безбар'єрними.

Компенсація за пошкоджене житло

Нагадаємо, поки що в Україні введено лише компенсацію за житло, яке знаходиться на підконтрольній українському уряду території.

Заяву на компенсації можна подати за допомогою додатку "Дія".

Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.