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Компенсація за зруйноване житло. Хто та як може отримати виплату

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Вівторок 01 серпня 2023 16:36
Компенсація за зруйноване житло. Хто та як може отримати виплату Фото: зруйноване житло (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українці, чиє житло було зруйноване внаслідок збройної агресії РФ, зможуть подати заяву на отримання компенсації через застосунок "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За його словами, раніше через "Дію" можна було подати лише заяву про ремонт пошкодженого майна. Однак відтепер програмою "єВідновлення" можуть скористатись і ті громадяни, житло яких було знищено.

"Зараз розширюємо "єВідновлення" для тих, чиє житло знищили через російське вторгнення. Подавайтеся, щоб отримати житловий сертифікат та придбати нову домівку - у забудовника чи на вторинному ринку", - написав Федоров.

Що потрібно для отримання житлового сертифіката через "Дію":

  • бути єдиним власником житла.
  • зареєструвати майно в Держреєстрі речових прав (ДРРП), якщо воно не зареєстроване.
  • мати нерухомість на підконтрольній Україні території.
  • повідомити про пошкоджене майно в "Дії".
  • подати заяву про "єВідновлення" в застосунку.

Після цього спеціальна комісія огляне об'єкт та визначить суму компенсації. Далі буде видано сертифікат для купівлі житла, з яким потрібно звернутися в ЦНАП або до нотаріуса та відмовитися від прав на зруйноване житло. Знищену нерухомість буде замінено новою, на яку отримаєте право власності.

Федоров зауважив, що у випадку, якщо громадянин хоче відбудувати житло на власній землі, варто почекати із заявою.

"Грошова компенсація на відбудову також буде - команда працює над впровадженням послуги", - написав він.

Також він звернув увагу, що якщо людина отримує компенсацію від держави, то вона вже не зможе претендувати на цю суму коштів з репарацій від держави-агресора.

"єВідновлення"

10 травня в Україні стартувала програма "єВідновлення", у рамках якої українцям будуть виплачувати гроші за пошкоджене та зруйноване житло.

На першому етапі Кабмін буде виплачувати гроші тим громадянам, яким потрібний косметичний ремонт житла. Проте уряд вже почав розширювати програму.

РБК-Україна розповідало, як подати заявку та отримати виплати за пошкоджене житло.

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