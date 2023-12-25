ua en ru
Пн, 25 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине планируют ввести компенсации за поврежденное жилье в оккупации

Киев, Понедельник 25 декабря 2023 18:05
UA EN RU
В Украине планируют ввести компенсации за поврежденное жилье в оккупации Фото: в Украине планируют ввести компенсации за поврежденное жилье в оккупации (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские чиновники хотят в 2024 году ввести компенсации за поврежденное жилье, которое находится на временно оккупированных территориях.

Об этом заявила заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Наталья Козловская, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Козловская рассказала об основных планах Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры на 2024 год.

"В частности, это введение возможности получения компенсаций за поврежденное жилье, находящееся на временно оккупированных территориях (пилотный проект, с которым уже тестируется функция, - город Мелитополь)", - отметила замминистра.

Также она добавила, что ведомство хочет продолжить работу над законом Украины "Об основаниях жилищной политики". В этом министерству помогают эксперты международных организаций, среди которых Совет Европы в Украине, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, Европейская экономическая комиссия ООН и не только.

По словам Козловской, при этом планируется работа с безбарьерностью процессов восстановления. Цель - сделать 100% восстановленных объектов безбаръерными.

Компенсация за поврежденное жилье

Напомним, пока в Украине введена только компенсация за жилье, которое находится на подконтрольной украинскому правительству территории.

Заявление на компенсации можно подать при помощи приложения "Дія".

Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
виплати Жилье Война России против Украины
NEWS
В Воздушных силах пока не видят смысла в доставке F-16 в Украину: названа причина
В Воздушных силах пока не видят смысла в доставке F-16 в Украину: названа причина
DAILY
Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ