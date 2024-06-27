В Україні планують скасувати відключення світла на прифронтових територіях

"Кабінет міністрів працює над можливістю зміни методики застосування відключень для частини прифронтових територій, де й так важка гуманітарна ситуація та є реальна загроза життю через обстріли", - сказав він.

За його словами, планується, що буде визначена зона, близька до лінії фронту, де відключення більше не застосовуватимуть.

"Очікуємо, що найближчими днями будуть визначені конкретні райони, які вже не відключатимуть", - додав Кудрицький.