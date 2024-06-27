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В Україні планують скасувати відключення світла на прифронтових територіях

Україна, Четвер 27 червня 2024 12:17
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В Україні планують скасувати відключення світла на прифронтових територіях Фото: Володимир Кудрицький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні мають намір скасувати відключення світла на прифронтових територіях. Найближчими днями будуть визначені конкретні райони.

Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю виданню Hromadske.

"Кабінет міністрів працює над можливістю зміни методики застосування відключень для частини прифронтових територій, де й так важка гуманітарна ситуація та є реальна загроза життю через обстріли", - сказав він.

За його словами, планується, що буде визначена зона, близька до лінії фронту, де відключення більше не застосовуватимуть.

"Очікуємо, що найближчими днями будуть визначені конкретні райони, які вже не відключатимуть", - додав Кудрицький.

Раніше повідомлялося про плани оновити перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню. Крім того, від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, мають бути від'єднані всі інші споживачі.

Очікується, що новий перелік об’єктів буде затверджений до липня 2024 року.

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Укренерго Відключеня світла
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