В Україні планують розпочати виробництво японських пікапів, - Мінекономіки

В Україні запустять проєкт із виготовлення японських пікапів за технологією великовузлового складання (SKD). Це спільний проєкт кількох українських виробників і японської машинобудівної компанії.

Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки .

"Спільно із українськими партнерами японська компанія планує розпочати виробництво пікапів за технологією великовузлового складання, а в майбутньому планують перейти до дрібновузлового виробництва (CKD)", - сказала вона під час бізнес-форуму, організованого Японською організацією зовнішньої торгівлі.

Свириденко зазначила, що нині в Україні працює понад 40 ключових японських компаній.

"Україна має багаторічну виробничу і інженерну традицію, значний парк сучасного обладнання, що робить українські промислові підприємства перспективними партнерами для виробничої кооперації з японськими компаніями. Уряд зі свого боку пропонує підтримку у вигляді компенсацій для проєктів із значними інвестиціями та податкові і митні пільги в межах індустріальних парків", - додала чиновниця.

Пікап - це тип автомобіля з відкритою вантажною платформою позаду кабіни. Пікапи популярні для перевезення вантажів та часто використовуються в сільському господарстві, будівництві або як транспорт для активного відпочинку.

Пікап - автомобіль з вантажністю до 1 т та повною масою до 4,54 т. Іноді є модифікацією легкового автомобіля або позашляховика існуючих зразків.