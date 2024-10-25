Скільки українці витратили грошей на нові автомобілі: опубліковано свіжу статистику

З січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн – це на 21% більше, ніж минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укравтопром ".

Цікаво, що близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок. Найбільше грошей було сплачено за автомобілі марки Toyota – майже 14 млрд грн. Преміальні німецькі марки BMW та Mercedes-Benz посіли друге та третє місця в цьому рейтингу. На нові BMW було витрачено 12,3 млрд гривень., а на "Мерседеси" – близько 6,9 млрд гривень.

На четвертому місці Volkswagen з показником 6,6 млрд грн. Замикає п’ятірку лідерів Renault, дилери якої заробили понад 4,7 млрд грн.

Нагадаємо, у вересні український автопарк поповнили 5,7 тисячі нових легкових авто. З цієї кількості 64% машин було реалізовано приватним клієнтам, а 36% придбали юридичні особи. У порівнянні з вереснем 2023 року продажі нових легкових авто в приватному сегменті авторинку зменшились на 7%. Водночас продажі юридичним особам зросли на 15%.

Загалом же лідерство за продажами у минулому місяці на українському ринку нових авто продовжив утримувати кросовер Renault Duster. Другим за популярністю був кросовер Toyota RAV-4, а третє місце отримала Mazda CX-5. Також у п'ятірці кращих – пікап Toyota Hilux і кросовер Skoda Karoq.