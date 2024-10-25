ua en ru
Пт, 25 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скільки українці витратили грошей на нові автомобілі: опубліковано свіжу статистику

П'ятниця 25 жовтня 2024 13:33
UA EN RU
Скільки українці витратили грошей на нові автомобілі: опубліковано свіжу статистику Фото: скільки українці витратили грошей на нові автомобілі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

З січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн – це на 21% більше, ніж минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

Цікаво, що близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок. Найбільше грошей було сплачено за автомобілі марки Toyota – майже 14 млрд грн. Преміальні німецькі марки BMW та Mercedes-Benz посіли друге та третє місця в цьому рейтингу. На нові BMW було витрачено 12,3 млрд гривень., а на "Мерседеси" – близько 6,9 млрд гривень.

На четвертому місці Volkswagen з показником 6,6 млрд грн. Замикає п’ятірку лідерів Renault, дилери якої заробили понад 4,7 млрд грн.

Нагадаємо, у вересні український автопарк поповнили 5,7 тисячі нових легкових авто. З цієї кількості 64% машин було реалізовано приватним клієнтам, а 36% придбали юридичні особи. У порівнянні з вереснем 2023 року продажі нових легкових авто в приватному сегменті авторинку зменшились на 7%. Водночас продажі юридичним особам зросли на 15%.

Загалом же лідерство за продажами у минулому місяці на українському ринку нових авто продовжив утримувати кросовер Renault Duster. Другим за популярністю був кросовер Toyota RAV-4, а третє місце отримала Mazda CX-5. Також у п'ятірці кращих – пікап Toyota Hilux і кросовер Skoda Karoq.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
NEWS
Сили оборони уразили "Бук-М3" та знищили "Бук-М2" в Луганській області, - Генштаб
Сили оборони уразили "Бук-М3" та знищили "Бук-М2" в Луганській області, - Генштаб
DAILY
Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція