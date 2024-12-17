В Украине планируют начать производство японских пикапов, - Минэкономики

В Украине запустят проект по изготовлению японских пикапов по технологии крупноузловой сборки (SKD). Это совместный проект нескольких украинских производителей и японской машиностроительной компании.

Об этом заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики .

"Совместно с украинскими партнерами японская компания планирует начать производство пикапов по технологии крупноузловой сборки, а в будущем планируют перейти к мелкоузловому производству (CKD)", - сказала она во время бизнес-форума, организованного Японской организацией внешней торговли.

Свириденко отметила, что сейчас в Украине работает более 40 ключевых японских компаний.

"Украина имеет многолетнюю производственную и инженерную традицию, значительный парк современного оборудования, что делает украинские промышленные предприятия перспективными партнерами для производственной кооперации с японскими компаниями. Правительство со своей стороны предлагает поддержку в виде компенсаций для проектов со значительными инвестициями и налоговые и таможенные льготы в рамках индустриальных парков", - добавила чиновница.

Пикап - это тип автомобиля с открытой грузовой платформой позади кабины. Пикапы популярны для перевозки грузов и часто используются в сельском хозяйстве, строительстве или как транспорт для активного отдыха.

Пикап - автомобиль с грузоподъемностью до 1 т и полной массой до 4,54 т. Иногда является модификацией легкового автомобиля или внедорожника существующих образцов.