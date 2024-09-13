До України після понад двох років полону повернулися 15 бійців "Азову"

Це перший обмін за тривалий період, оскільки з травня 2023 року, коли з Туреччини повернулися командири “Азову”, не відбувалося жодних значних обмінів.

Патронатна служба "Янголи Азову" візьме на себе опіку над поверненими військовими, забезпечуючи їх лікування, реабілітацію та психологічну підтримку після тяжкого досвіду полону.

"Для кожної родини, яка сьогодні побачить і почує голос своєї найріднішої людини, це - найщасливіший момент із лютого 2022 року. Але ми повинні далі боротися за всіх тих воїнів "Азову", які досі в полоні Росії", - зазначила керівниця патронатної служби "Азова".

Толкачова закликала міжнародні організації, такі як Червоний Хрест та ООН, продовжувати боротьбу за визволення всіх захисників Маріуполя, які досі перебувають у полоні.

Оборона Маріуполя

24 лютого 2022 року полк "Азов" під командуванням Дениса Прокопенка взяв на себе оборону Маріуполя та навколишніх сіл. Вже 7 березня 2022 року Прокопенко закликав закрити небо над Україною та запобігти гуманітарній катастрофі в Маріуполі, оскільки ворог порушував правила війни, обстрілюючи мирне населення та знищуючи інфраструктуру.

20 квітня заступник командира "Азову" Святослав Паламар ("Калина") звернувся з проханням евакуювати цивільних і військових із міста. 28 квітня, коли Маріуполь був повністю заблокований, "Азов" опублікував відео, де показано, як цивільних і поранених витягують з-під завалів на території заводу "Азовсталь".

11 травня на територію "Азовсталі" було здійснено 38 літаковильотів, включаючи атаки стратегічними бомбардувальниками. Ворожа артилерія, танки та інше озброєння не припиняли обстрілів заводу. Російські війська намагалися штурмувати укриття, де перебували захисники. Через інформаційні витоки припинилося постачання боєприпасів, ліків та засобів зв’язку в Маріуполь, що призвело до значних втрат.

13 травня розпочалася наземна операція росіян проти українських захисників у Маріуполі. Попри постійні бомбардування, українські воїни продовжували тримати оборону. 15 травня ворог застосував запалювальні снаряди, в тому числі, ймовірно, фосфорні бомби. Обстріли спричинили масштабні пожежі на території заводу, де залишалося близько 600 тяжкопоранених бійців, які не могли отримати належну медичну допомогу.

20 травня 2022 року, після 86 днів оборони, залишки гарнізону "Азов" отримали наказ зупинити супротив і здатися в полон. Деякі родичі бійців повідомляли про "нормальні" умови утримання полонених на окупованій території Донецької області, але більшість не мали жодної інформації про своїх рідних.

Теракт в Оленівці

29 липня 2022 року в Оленівці було вбито 53 українських військовополонених під час російського обстрілу колонії. Це було спробою звинуватити Україну та приховати тортури над полоненими.

21 вересня 2022 року відбувся масштабний обмін полоненими, під час якого було звільнено 108 бійців "Азову". П’ять командирів, включаючи Дениса Прокопенка, Святослава Паламара та Олега Хоменка, за домовленістю залишилися в Туреччині під захистом президента Ердогана до кінця війни.