В Украину после двух лет плена вернулись 15 бойцов "Азова"

Это первый обмен за длительный период, поскольку с мая 2023 года, когда из Турции вернулись командиры "Азова", не происходило никаких значительных обменов.

Патронатная служба "Ангелы Азова" возьмет на себя опеку над возвращенными военными, обеспечивая их лечение, реабилитацию и психологическую поддержку после тяжелого опыта плена.

"Для каждой семьи, которая сегодня увидит и услышит голос своего родного человека, это - самый счастливый момент с февраля 2022 года. Но мы должны дальше бороться за всех тех воинов "Азова", которые до сих пор в плену России", - отметила руководитель патронатной службы "Азова".

Толкачева призвала международные организации, такие как Красный Крест и ООН, продолжать борьбу за освобождение всех защитников Мариуполя, которые до сих пор находятся в плену.

Оборона Мариуполя

24 февраля 2022 года полк "Азов" под командованием Дениса Прокопенко взял на себя оборону Мариуполя и окрестных сел. Уже 7 марта 2022 года Прокопенко призвал закрыть небо над Украиной и предотвратить гуманитарную катастрофу в Мариуполе, поскольку враг нарушал правила войны, обстреливая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

20 апреля заместитель командира "Азова" Святослав Паламар ("Калина") обратился с просьбой эвакуировать гражданских и военных из города. 28 апреля, когда Мариуполь был полностью заблокирован, "Азов" опубликовал видео, где показано, как гражданских и раненых вытаскивают из-под завалов на территории завода «Азовсталь».

11 мая на территорию "Азовстали" было совершено 38 самолето-вылетов, включая атаки стратегическими бомбардировщиками. Вражеская артиллерия, танки и другое вооружение не прекращали обстрелы завода. Российские войска пытались штурмовать укрытия, где находились защитники. Из-за информационных утечек прекратились поставки боеприпасов, лекарств и средств связи в Мариуполь, что привело к значительным потерям.

13 мая началась наземная операция россиян против украинских защитников в Мариуполе. Несмотря на постоянные бомбардировки, украинские воины продолжали держать оборону. 15 мая враг применил зажигательные снаряды, в том числе, вероятно, фосфорные бомбы. Обстрелы вызвали масштабные пожары на территории завода, где оставалось около 600 тяжелораненых бойцов, которые не могли получить надлежащую медицинскую помощь.

20 мая 2022 года, после 86 дней обороны, остатки гарнизона "Азов" получили приказ остановить сопротивление и сдаться в плен. Некоторые родственники бойцов сообщали о "нормальных" условиях содержания пленных на оккупированной территории Донецкой области, но большинство не имели никакой информации о своих родных.

Теракт в Еленовке

29 июля 2022 года в Еленовке были убиты 53 украинских военнопленных во время российского обстрела колонии. Это было попыткой обвинить Украину и скрыть пытки над пленными.

21 сентября 2022 года состоялся масштабный обмен пленными, во время которого было освобождено 108 бойцов "Азова". Пять командиров, включая Дениса Прокопенко, Святослава Паламара и Олега Хоменко, по договоренности остались в Турции под защитой президента Эрдогана до конца войны.