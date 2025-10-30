Україна перейшла на аварійні відключення світла після ударів РФ по енергетиці

Через російський комбінований удар у ніч на 30 жовтня в Україні почали запроваджувати аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" та "Міненерго".

"Укренерго"

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки Росії по енергетичній інфраструктурі у більшості регіонів України запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Як повідомили в енергетичному відомстві, відновлювальні роботи розпочнуться одразу, щойно це дозволить безпекова ситуація.

"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - зазначили в повідомленні.

Українців закликали стежити за оновленнями на сторінках обленерго свого регіону, де публікують актуальну інформацію про графіки відключень і хід відновлення.

"Міненерго"

Міністр енергетики Світлана Гринчук повідомила, що російські війська знову здійснили масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру України

"Щойно стане можливим, рятувальники, ремонтні бригади та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, відновлення живлення та оцінку збитків", - заявила міністр.

За її словами, фахівці галузі вже готуються до робіт у постраждалих регіонах. Гринчук подякувала енергетикам і рятувальникам, які продовжують працювати під час обстрілів.

"Вдячна кожному нашому фахівцю, який бореться за світло й тепло в наших домівках. Закликаємо всіх залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Зберігайте спокій та довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - наголосила вона.

У відомстві закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватись правил безпеки.