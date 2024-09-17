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В Україні після 2022 року відновили 886 медзакладів, які постраждали від обстрілів РФ

Фото: зруйнована лікарня у місті Волноваха (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Повномасштабна війна в Україні триває вже понад 30 місяців. За цей час РФ пошкодила та зруйнувала майже 1700 українських медзакладів, проте близько половини вже відновлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я України.

Скільки пошкоджено та зруйновано

Згідно інформації МОЗ, за понад два роки повномасштабної війни внаслідок атак ворога по Україні було пошкоджено 1657 медзакладів. З них 221 об'єкт зруйновано повністю, тобто відновленню не підлягає.

Найбільші втрати закладів охорони здоров'я зафіксовано у Харківській, Донецькій, Миколаївській, Київській, Чернігівської, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях. Щодо тимчасово окупованих територій, наразі отримати інформацію щодо ступеня руйнування лікарень неможливо, зазначили в МОЗ.

Крім того, Україна має втрати і в автівках екстреної медичної допомоги. Зокрема, російські окупанти 221 автомобіль знищили, 202 пошкодили і 125 захопили.

Скільки відновлено

У МОЗ поінформували, що попри системні обставини та навантаження на систему охорони здоров'я України, відновлювальні роботи тривають ще з перших місяців повномасштабного вторгнення РФ.

Так, за більше ніж два роки у різних регіонах України було повністю або ж частково відновлено 886 об'єктів медзакладів. З них 533 відновлені повністю, а 353 - частково.

Мова йде про медичні заклади на деокупованих територіях, а також ті, які отримали невеликі ушкодження, таких як: вибиті вікна, знищені покрівлі, пошкоджений фасад тощо.

"Найбільше обʼєктів відновлено у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях", - додали в МОЗ.

Російський удар ракетою по "Охматдиту"

Нагадаємо, однією з найгучніших атак за останній час по медустановах, був удар РФ по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня.

Тоді внаслідок російського удару загинуло двоє людей. Ще 32 поранених звернулися по медичну допомогу. Крім того, було госпіталізовано 8 дітей із травмами.

Наступного дня, 9 липня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про початок відновлення будівлі "Охматдит" найближчим часом. У серпні стало відомо, що на відновлення було зібрано понад 1 млрд гривень.

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