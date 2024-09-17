В Украине после 2022 года восстановили 886 медучреждений, пострадавших от обстрелов РФ

Сколько повреждено и разрушено

Согласно информации Минздрава, за более чем два года полномасштабной войны в результате атак врага по Украине было повреждено 1657 медучреждений. Из них 221 объект полностью разрушен, то есть восстановлению не подлежит.

Наибольшие потери заведений здравоохранения зафиксированы в Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях. Относительно временно оккупированных территорий получить информацию о степени разрушения больниц невозможно, отметили в Минздраве.

Кроме того, Украина имеет потери и в автомобилях экстренной медицинской помощи. В частности, российские оккупанты 221 автомобиль уничтожили, 202 повредили и 125 захватили.

Сколько восстановлено

В Минздраве проинформировали, что несмотря на системные обстоятельства и нагрузку на систему здравоохранения Украины, восстановительные работы продолжаются еще с первых месяцев полномасштабного вторжения РФ.

Так, за более чем два года в разных регионах Украины было полностью или частично восстановлено 886 объектов медучреждений. Из них 533 восстановлены полностью, а 353 - частично.

Речь идет о медицинских учреждениях на деоккупированных территориях, а также получивших небольшие повреждения такие как: выбитые окна, уничтоженные кровли, поврежденный фасад и т.д.

"Больше всего объектов восстановлено в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях", - добавили в Минздраве.