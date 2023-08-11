В Україні підвищили вартість держреєстрації авто: скільки потрібно заплатити

Як зазначили в прес-службі, у вартість комплексної послуги з реєстрації або перереєстрації входить кілька платежів, зокрема і за бланк свідоцтва про реєстрацію. Раніше орієнтовна вартість бланкової продукції становила 312 грн, а тепер буде 405 грн.

Вартість послуг у сервісних центрах МВС

Орієнтовна вартість реєстрації або перереєстрації транспортного засобу становить:

для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) - 955 грн:

послуга - 200 грн,

бланк свідоцтва - 405 грн,

номерний знак - 350 грн.

для мототранспорту (із видачею номерного знака) - 727 грн:

послуга - 200 грн,

бланк свідоцтва - 405 грн,

номерний знак - 122 грн.

для причепів (із видачею номерного знака) - 716 грн:

послуга - 200 грн,

бланк свідоцтва - 405 грн,

номерний знак - 111 грн.

для мопедів або окремих їх агрегатів становить (із видачею номерного знака) - 698 грн:

послуга - 200 грн,

бланк свідоцтва - 405 грн,

номерний знак - 93 грн.

Окремо може бути нараховано комісію банківської установи або платіжної системи, додали в прес-службі.

У багатьох сервісних центрах МВС досі наявні бланки з попередньої партії із поліграфічного підприємства. Тому в них послуга надаватиметься за тарифом 312 грн до вичерпання запасів усіх цих бланків. І новий тариф може бути застосований пізніше, ніж з 9 серпня, повідомили в МВС.