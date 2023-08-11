В Україні підвищили вартість держреєстрації авто: скільки потрібно заплатити

Вартість державної реєстрації транспортних засобів в Україні зросла з 9 серпня. Це сталося через подорожчання бланків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу МВС.
Як зазначили в прес-службі, у вартість комплексної послуги з реєстрації або перереєстрації входить кілька платежів, зокрема і за бланк свідоцтва про реєстрацію. Раніше орієнтовна вартість бланкової продукції становила 312 грн, а тепер буде 405 грн.
Орієнтовна вартість реєстрації або перереєстрації транспортного засобу становить:
для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) - 955 грн:
для мототранспорту (із видачею номерного знака) - 727 грн:
для причепів (із видачею номерного знака) - 716 грн:
для мопедів або окремих їх агрегатів становить (із видачею номерного знака) - 698 грн:
Окремо може бути нараховано комісію банківської установи або платіжної системи, додали в прес-службі.
У багатьох сервісних центрах МВС досі наявні бланки з попередньої партії із поліграфічного підприємства. Тому в них послуга надаватиметься за тарифом 312 грн до вичерпання запасів усіх цих бланків. І новий тариф може бути застосований пізніше, ніж з 9 серпня, повідомили в МВС.
Нагадаємо, в Україні дозволили обирати та бронювати автомобільні номери. Вартість такої послуги при реєстрації автомобіля становитиме 300 гривень (це не стосується платних (цінних) номерних знаків).