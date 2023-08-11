В Украине повысили стоимость госрегистрации автомобилей: сколько нужно заплатить

Стоимость государственной регистрации транспортных средств в Украине выросла с 9 августа. Это произошло из-за удорожания бланков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД .
Примерная стоимость регистрации или перерегистрации транспортного средства составляет:
для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) - 955 грн:
для мототранспорта (с выдачей номерного знака) - 727 грн:
для прицепов (с выдачей номерного знака) - 716 грн:
для мопедов или отдельных их агрегатов составляет (с выдачей номерного знака) - 698 грн:
Отдельно может быть начислена комиссия банковского учреждения или платежной системы, добавили в пресс-службе.
Во многих сервисных центрах МВД до сих пор есть бланки из предыдущей партии с полиграфического предприятия. Поэтому услуга будет предоставляться по тарифу 312 грн до исчерпания запасов всех этих бланков. И новый тариф применят позднее, чем с 9 августа, сообщили в МВД.
Напомним, в Украине разрешили выбирать и бронировать автомобильные номера . Стоимость такой услуги при регистрации автомобиля составляет 300 гривен (это не касается платных (ценных) номерных знаков).