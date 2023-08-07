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Українським водіям дозволили обирати та бронювати автономери

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Понеділок 07 серпня 2023 19:46
Українським водіям дозволили обирати та бронювати автономери Фото: українським водіям дозволили обирати та бронювати автономери (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні з сьогоднішнього дня водіям надали можливість обирати та бронювати автомобільні номери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка у Telegram.

Як зазначив міністр, замовити послугу можна за типом транспортного засобу. При цьому на один автомобіль громадянин може замовити та отримати один номерний знак.

Використовувати нововведення можна за допомогою електронного кабінету водія, який доступний за посиланням.

Бронювання діє 10 календарних днів, після чого воно автоматично скасовується.

Вибір автономерів

Нагадаємо, Кабмін дозволив власникам автомобілів обирати бажані номерні знаки 2 липня.

Уряд визначив, що вартість такої послуги при реєстрації автомобіля становитиме 300 гривень (це не стосується платних (цінних) номерних знаків).

Зазначимо, ще у квітні Кабмін заборонив замовляти та виробляти індивідуальні номерні знаки, що містять символіку, яка асоціюється з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

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Міністерство внутрішніх справ України Клименко
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