В Україні підвищили прогноз збору зерна через високу урожайність

Міністерство аграрної політики України вчергове підвищило прогноз врожаю зернових та олійних цього року з огляду на кращу врожайність основних культур.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фінансового комітету Ради Данила Гетманцева в Telegram.
Як зазначив депутат, станом на кінець вересня міністерство оцінювало обсяг майбутнього врожаю зернових та олійних на рівні 79 млн тонн (76,7 млн тонн у вересні). Це більше на 7 млн тонн (+10% до факту минулого року).
Він нагадав, що первинні оцінки врожаю були набагато гіршими (на рівні 63-64 млн тонн), оскільки посівні площі цього року скоротились.
Нагадаємо, в серпні Мінагрополітики покращило прогноз збирання зернових та олійних в Україні до 76,7 млн тонн через рекордну врожайність.
НБУ у своєму базовому прогнозі виходить із того, що зерновий коридор не функціонуватиме до кінця війни. За прогнозом НБУ, українські агроекспортери зможуть вивезти протягом усього маркетингового року, тобто з липня до червня наступного року, "всю продукцію, спрямовану на експорт".